Apoteksgruppen: ”Inte hållbart att förlora pengar över tid”

Apoteksgruppen bemöter kritiken mot att sluta leverera mediciner till norra Öland. ”Vårt apotek i Borgholm har under en längre tid visat röda siffror. Det vill säga tjänar vi inga pengar, utan förlorar pengar vilket inte är hållbart över tid”, skriver Apoteksgruppens presskontakt Anna Bergstedt.

Vårt apotek i Borgholm har under en längre tid visat röda siffror. Det vill säga tjänar vi inga pengar, utan förlorar pengar vilket inte är hållbart över tid. Vi har sett över alla delar på apoteket i ett försök att rädda verksamheten och fortsätta verka på orten. En av de delar som gör att vi går back är just ombudsverksamheten, då den är personaltung (kräver en extra farmaceut i apoteket vilket som sagt är en svår kompetens att hitta) och också har krävt att vi behövt ta in en hyrbil samt en chaufför. Utöver det returneras en hel del ej upphämtade leveranser med dyra läkemedel som gått ut i datum, även detta är extremt kostnadsdrivande. Vi värnar även om personuppgiftssäkerheten där vi idag inte har tillräckligt systemstöd, utan försöker se vad det finns för möjliga lösningar för det.