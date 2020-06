Insändare: Inhemsk turism kan rädda besöksnäringen om luckan i omställningsstödet sluts

”Därmed kan ett ökat svenskt resande, i bästa fall, kompensera för de underskott det lägre svenska resandet stått för under vårmånaderna”.

Det är naturligtvis välkommet eftersom närmare 175 000 svenska jobb kan kopplas till just besöksnäringen.

Normalt är juni, juli och augusti månad de i särklass bästa för besöksnäringen och även under en ordinarie sommar är anläggningarna i praktiken fulla. Hotell, vandrarhem, stugbyar och campingar kan inte gärna hyra ut fler logiplatser än man har tillgång till och därmed blir det svårt att ”hämta ikapp” under en tidsperiod då beläggningen normalt ändå är väldigt hög.

Nu har i praktiken all utländsk turism fallit bort under hela våren och sannolikt faller stora delar bort även under åtminstone stora delar av högsäsongen.