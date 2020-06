Insändare: Projektering nya hus i Sandvik

Många har upplevt detta och många fler bör få möjligheten i framtiden. Efter klinten och kvarnen tippar du över alvarskanten och kommer till en by och hamnmiljö, som inte finns någon annanstans på Öland. Du blir betagen, återkommer och berättar om denna pärla på Öland i Sverige. Var går gränsen för att miljön förändras på ett sätt så att hela upplevelsen förändras så mycket att besökare väljer bort Sandvik. Det vet ingen, men ”porten” in i en by har betydelse och ska inte förändras permanent, utan att det finns andra stora och långsiktiga vinster.