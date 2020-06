Ledare: En säker sommar för besökare och gäster

Deras budskap var enkelt: semestra i Sverige – men följ de rekommendationer som finns!. I branschen pläderar man för att det både ska vara: ”safe to visit” och ”safe to work”. Säkert att besöka och säkert att jobba är det som gäller – och här kommer vårt personliga ansvar in.