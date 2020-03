Coronavirus

Corona: Öppet brev till invånarna i Mörbylånga kommun

För att bromsa effekterna tas det på både nationell, regional och lokal nivå stora beslut som får märkbara konsekvenser. Större konserter och idrottsevenemang ställs in, företag inför nödvändiga restriktioner, resor och möten ställs in och verksamheter pausas på flera håll. I Mörbylånga kommun har vi ställt in flera evenemang och för att skydda våra mest utsatta kommuninvånare tillåter vi just nu inga besök inom äldrevård och omsorg om man känner av minsta lilla symptom.