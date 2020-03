Öland

Ledaren: ”Håll ut, Öland - det blir ljusare igen!”

Det är möjligt att läget i Sverige når ”Italiens läge” om två till fyra veckor. Men just nu är sju bärare av coronaviruset den officiella siffran i länet som vi har att hålla oss till.

Det kan jämföras med att det under en vecka i mars 2017 avled fem personer i Mörbylånga kommun med anledning av en mer ordinär influensa. Flera av de som dog hade under en tid haft palliativ vård till följd av andra sjukdomar. Detta inte sagt i ett försök att förminska den sorg som anhöriga då drabbades av eller negligera den fara som det nya viruset innebär. Men det sätter ändå lite mer perspektiv på att virussjukdomar förekommer under framför allt vinterhalvåret för oss i Europa.