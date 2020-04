Coronavirus

Smittskyddsläkaren: ”Risk för ökning av covid-19-fall i länet”

En svag ökning av sjukhusvårdade patienter har också märkts under helgen. På måndagen var 30 personer inlagda för covid-19-infektion på länets sjukhus, av dessa är två från andra regioner. Sju av patienterna vårdades på intensivvårdsavdelning. Under helgen har också en patient från Sörmland som vårdades i Kalmar län avlidit. Denna person räknas in i Folkhälsomyndighetens statistik för avlidna i Sörmland.