Runacademy anordnar träning i olika miljöer. Det kan vara sandlöpning i Bläsinge, löpning i Rällaskogen, eller ett stillsammare myspass på alvaret.

– Det bästa med löpgruppen är all härlig energi vi känner under varje pass. Det är också väldigt roligt att se hur mycket deltagarna utvecklas under varje termin, säger träningsledaren Anna Lidzén.