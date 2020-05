Öland

Ulf Hedman: Vad händer sedan?

En detalj (om man nu kan tala om miljö som en ”detalj”) är att mängder av folk, bokstavligen miljontals människor, har noterat att deras närmiljö förändrats – till det bättre. Plötsligt har de fastboende i Venedig kunnat observera fiskstim i kanalerna, som dessutom har fått ett mycket klarare vatten eftersom inga turistbåtar rör upp slam och annan skit. En korrespondent i Istanbul berättade hänfört att han för första gången sett delfiner kryssa fram i sundet. I multimiljonstäder som New Delhi och Beijing har invånarna kunnat glädja sig åt en klarblå himmel och smogfri luft.

En sektor som verkligen är nere i brygga är turistindustrin. I runda slängar sägs det att den står för drygt tio procent av EU:s totala BNP på cirka 15,5 biljoner euro. (Räkna om det i kronor som ett litet tidsfördriv. En biljon, eller tusen miljarder, är en 1:a följd av 12 nollor. En euro är ungefär tio spänn…). Att dra igång just den apparaten, det vill säga turistnäringen, lär inte bli det lättaste när flygplanen står på backen. Och de cirka 27 miljoner människor (Eurostat) som jobbar direkt eller indirekt inom näringen lär få det bekymmersamt under en längre tid. En ansenlig mängd jobb är i farozonen med andra ord.

Den kontinent som står för den absolut största befolkningsökningen är Afrika. Undre detta sekel kommer antalet afrikaner att stiga från en till fyra miljarder. Man kan lugnt anta att världens ledare kommer att, som det brukar heta, adressera problemet, särskilt i beaktande av att stora migrationsströmmar kommer just från den kontinenten. Och som Torbjörn Elensky påpekar (Axess nr 4): ”Det kommer att ta flera år för oss att komma igen efter den pågående pandemin, och viljan till flyktingmottagning lär vara mycket begränsad framöver, nära noll för ekonomiska migranter.”

Plötsligt har vi också kommit till insikt hur viktigt det inhemska jordbruket är. Innan vi gick med i EU var vår självförsörjningsgrad nära 90 procent – nu ligger den på under 50. Många friställda, och för all del en stor del av de nyanlända, borde ha en uppgift i just den näringen.